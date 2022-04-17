В Киеве и области изменили время комендантского часа (25)

24 канал 2022.04.17 11:00

17 апреля 2022, 10:38 Комендантский час в Киеве - что изменилось / КГГА В Киеве и области снизили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля он продлится с 22:00 до 5:00. Источник: телеграм-канал Виталия Кличко Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил городской голова Виталий Кличко. Ранее комендантский час в столице и области длился с 21:00 до 6:00.