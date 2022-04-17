В Киеве и области изменили время комендантского часа (25)

2022.04.17 (25)2022.04.16 (5) →
- Кличко сообщил об изменении комендантского часа в Киеве и области : Наша Столиця 12:21
- 17.04.2022, 11:52 В Киеве и области сократили комендантский час : В Час Пик 12:18
- 2022.04.17 Продолжительность комендантского часа в Киеве сократили : RUpor.info 12:12
- В Киеве изменили рамки комендатского часа : Fin.org.ua 12:04
- В Киеве сократили комендантский час: когда можно будет спокойно прогуляться столицей : Факти 11:49
- В Киеве и области сместили начало и завершение комендантского часа : Апостроф 11:45
- В Киеве изменили рамки комендатского часа : Укрудпром 11:44
- Киев и область сокращают комендантский час: Кличко рассказал подробности : НБН 11:39
- В Киеве и области сократили время комендантского часа, - Кличко : Bigmir)net Новости 11:39
- В Киеве и области изменят время комендантского часа : Hronika.info 11:39
- В Киеве и области комендантский час будет длиться с 22.00 до 5.00 - Кличко : Гордон 11:36
- В Киеве и Киевской области ослабили комендантский час : Еспресо TV 11:35
- 10:56 17 Апр 2022 В Киеве и области меняется время комендантского часа, - Кличко : Рубрика 11:28
- В Киеве и области сокращается комендантский час : Odessa Online 11:18
- 10:55 17.04.2022 Кличко: Комендантский час в Киеве будет начинаться часом позже, а заканчиваться часом раньше : Интерфакс-Україна 11:15
- Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области : UA-Футбол 11:14
- В Киеве и области сократили время комендантского часа : Новости Донбасса 11:07
- В Киеве сокращается комендантский час : Укринформ 11:01
- В Киеве и области сократили комендантский час: будет длиться с 22:00 до 05:00 : Новое Время 11:01
- В Киеве и области изменили время комендантского часа : 24 канал 11:00
- В Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа : ТСН.ua 10:46
- В Киеве и области сократили комендантский час: будет длиться с 22:00 до 05:00 : Новое Время 10:46
- В Киеве и области сокращается комендантский час : Українська правда 10:40
- В Киеве и области сократили комендантский час. Теперь он будет с 22:00 до 05:00 : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- Апрель, 17 в 10:34 В Киеве и области с 17 апреля меняют длительность комендантского часа : ICTV Факти 10:36