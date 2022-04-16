Подключится и Китай. НАТО сразу вмешается в войну, если Россия применит ядерное оружие - Арестович (1)

Новое Время 2022.04.16 23:01
16 апреля, 22:55
Алексей Арестович (Фото:Офис президента)
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Если Россия применит ядерное оружие, тогда НАТО сразу вмешается в войну и
призовет Китай присоединиться, заявил советник главы Офиса президента
Алексей Арестович.
Война России против Украины - главные события 16 апреля
В эфире 24 канала он сказал, что использование ядерного оружия
предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов.
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