Подключится и Китай. НАТО сразу вмешается в войну, если Россия применит ядерное оружие - Арестович (1)

Новое Время 2022.04.16 23:01

16 апреля, 22:55 Алексей Арестович (Фото:Офис президента) Поддержи НВ Если Россия применит ядерное оружие, тогда НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Война России против Украины - главные события 16 апреля В эфире 24 канала он сказал, что использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений оккупантов.