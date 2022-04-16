16 апреля 2022, 16:51 Мэр Лозовой призвал жителей города срочно эвакуироваться (2)

LB.ua 2022.04.16 17:08

После предположений о взломе страниц он записал видеоролик. Юрій Корогодський, Автор новин Фото: vk.com/club52526627 Мэр Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей города срочно эвакуироваться из-за увеличения угрозы ракетных обстрелов. Сначала он разместил короткое текстовое сообщение в социальных сетях, но после предположений о взломе страниц записал видеоролик, в котором призвал выехать из Лозовой поездом или автобусами.