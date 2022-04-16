16 апреля 2022, 16:51 Мэр Лозовой призвал жителей города срочно эвакуироваться (2)

LB.ua 2022.04.16 17:08
После предположений о взломе страниц он записал видеоролик.
Юрій Корогодський, Автор новин
Фото: vk.com/club52526627
Мэр Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей города
срочно эвакуироваться из-за увеличения угрозы ракетных обстрелов.
Сначала он разместил короткое текстовое сообщение в социальных сетях, но
после предположений о взломе страниц записал видеоролик, в котором призвал
выехать из Лозовой поездом или автобусами.
ЛОЗОВАЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ХМЕЛЬНИЦКИЙ, МЭР, ГОРОД, ЖИТЕЛЬ, Зеленский
, Харьков
, Украина
, Россия
, Афганистан