В оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР" - Денисова (1)

Страна.ua 2022.04.16 19:16
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Россия хочет сделать из украинской Херсонской области "ХНР". Фото: Facebook
В Херсонской области на начало мая россияне готовят "референдум" для
создания так называемой "Херсонской народной республики".
Об этом заявила в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила
Денисова.
По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему, испробованную в 2014
году в Луганске и Донецке.
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