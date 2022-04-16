Львовский суд арестовал кума путина Медведчука без залога (1)

Преступности.нет 2022.04.16 20:10

16.04.2022 19:50 Суд избрал лидеру партии "Оппозиционная платформа - При жизни", народному депутату Украины Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Об этом сообщили в Лычаковском районном суде Львова. В суде напомнили, что 10 января Медведчук был отправлен под домашний арест с запретом покидать свое жилье, однако 26 февраля его по адресу проживания не было.