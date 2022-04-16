Львовский суд арестовал кума путина Медведчука без залога (1)

Преступности.нет 2022.04.16 20:10
16.04.2022 19:50
Суд избрал лидеру партии "Оппозиционная платформа - При жизни", народному
депутату Украины Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под
стражей без определения залога.
Об этом сообщили в Лычаковском районном суде Львова.
В суде напомнили, что 10 января Медведчук был отправлен под домашний арест
с запретом покидать свое жилье, однако 26 февраля его по адресу проживания
не было.
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, Львов
, Украина
, Киев
, Россия