Миру грозит продовольственная катастрофа и голод: в ООН призывают международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины (15)

2022.04.17 (15)2022.04.16 (3) →
- В ООН призывают ООН разблокировать украинские порты, чтобы предупредить голод в мире : Iнше ТВ 07:36
- 17 апреля 2022 01:20 Блокировка Россией портов Украины может привести к голоду в мире - ООН : Экономика.com.ua 06:34
- 17 апреля, 06:22 Мир ждет голод, если рф не разблокирует порты Украины - ООН : Думская.net 06:33
- Блокирование РФ украинских портов в Черном море может привести к голоду на планете - ООН : Obozrevatel 05:16
- В ООН предупредили об угрозе голода в мире, если рф не разблокирует порты Украины : ОстроВ 04:40
- Миру грозит голод, если Россия не разблокирует порты Украины - ООН : ТСН.ua 04:31
- Если Россия не разблокирует порты Украины, миру угрожают голод и массовая миграция, - ООН : 24 канал 04:30
- Миру грозит продовольственная катастрофа и голод: в ООН призывают международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины : Телеграф.com.ua 04:13
- Если россия не разблокирует украинские порты, миру грозит голод - ООН : Українські національні новини 02:46
- Блокировка Россией портов Украины может привести к голоду в мире - ООН : ЛІГАБізнесІнформ 02:38
- 17.04.2022 :: 02:07 Если РФ не разблокирует украинские порты, миру грозит голод и массовая миграция - ООН : Транспортный бизнес 02:38
- Если РФ не разблокирует украинские порты, миру грозит голод и массовая миграция, - ООН : РБК-Україна 02:01
- 01:50 17.04.2022 В ООН предупреждают о глобальной продовольственной катастрофе и голоде в мире из-за блокировки Россией портов Украины в Черном море : Интерфакс-Україна 02:00
- Закрытие южных портов Украины спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу - ООН : I-UA.tv 00:50
- Если РФ не разблокирует порты Украины: В ООН предупредили об угрозе голода в мире : DsNews 00:13