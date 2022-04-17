Миру грозит продовольственная катастрофа и голод: в ООН призывают международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины (15)

Телеграф.com.ua 2022.04.17 04:13

Дмитрий Ищенко 17 апреля, 04:09 Миру угрожает продовольственный кризис Украина может собрать урожай, который поможет накормить голодающих, но не сможет доставить его из-за россии Морская блокада, которую российская федерация устроила Украине в Черном море, может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности во всем мире.