В Сумской области обнаружили остатки российского химического оружия (2)

Слово і Діло 2022.04.16 23:12

16 апреля 2022, 22:59 В Сумской области в населенном пункте Белка после деоккупации в ходе работ по разминированию территории были обнаружены остатки химического оружия, которое планировалось применить российскими военными - зарин в ампулах и некоторые другие предметы. Об этом рассказал городской голова Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио. "Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие