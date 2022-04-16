В Сумской области обнаружили остатки российского химического оружия (2)

Слово і Діло 2022.04.16 23:12
16 апреля 2022, 22:59
В Сумской области в населенном пункте Белка после деоккупации в ходе работ
по разминированию территории были обнаружены остатки химического оружия,
которое планировалось применить российскими военными - зарин в ампулах и
некоторые другие предметы.
Об этом рассказал городской голова Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского
радио.
"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие
ЗАРИНА, ТРОСТЯНЕЦ, АМПУЛА, БЕЛКА, ОККУПАНТ, ЛЕСОПОСАДКА, Бов
, Украина
, Россия
, Киев
, Сумы