Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка (3)

Телеграф.com.ua 2022.04.16 23:43

Геннадий Лубенец 16 апреля, 23:30 Борис Джонсон и Владимир Зеленский О какой технике идет речь пока неизвестно Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем" чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники. Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. "Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны,