Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка

Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка (3)

Телеграф.com.ua 2022.04.16 23:43
Геннадий Лубенец 16 апреля, 23:30 Борис Джонсон и Владимир Зеленский О какой технике идет речь пока неизвестно Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем" чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники. Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит. "Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны,
ДЖОНСОН, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, МАРИУПОЛЬ, ПРЕМЬЕР, Зеленский, Джонсон, Джонсоном, Украина, Великобритания, Россия, Киев, США
2022.04.17 (3)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022