Великобритания передаст Украине боевую технику: когда будет поставка (3)

Телеграф.com.ua 2022.04.16 23:43
Геннадий Лубенец 16 апреля, 23:30
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
О какой технике идет речь пока неизвестно
Премьер Великобритании Борис Джонсон после переговоров с президентом
Украины Владимиром Зеленским заявил, что "не остановится ни перед чем"
чтобы помочь украинцам и анонсировал поставки боевой техники.
Как сообщает ТСН об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
"Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны,
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