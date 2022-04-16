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Фокус: Украина

Под Харьковом при разминировании погибли три пиротехника, еще четверо ранены

Под Харьковом при разминировании погибли три пиротехника, еще четверо ранены (14)

УНИАН 2022.04.16 23:19
Александр Топчий 22:46, 16.04.22 В МВД призвали украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам. Взрыв произошел при разминировании части кассетного боеприпаса / фото УНИАН, Андрей Мариенко Сегодня возле Харькова во время работ по разминированию территории погибли три украинских пиротехника, еще четверо были тяжело ранены. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона, передает Лига.нет.
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2022.04.17 (14)

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