Под Харьковом при разминировании погибли три пиротехника, еще четверо ранены (14)

2022.04.17 (14)2022.04.16 (7) →
- Под Харьковом подорвались саперы: есть погибшие : Город Х 08:38
- Под Харьковом при разминировании погибли спасатели : Главное 08:36
- Под Харьковом саперы подорвались на кассетных боеприпасах. Есть погибшие : Gazeta.ua 06:44
- При разминировании под Харьковом погибли трое саперов, четверо тяжело ранены : ОстроВ 05:10
- Под Харьковом при разминировании погибли трое саперов : Bigmir)net Новости 04:39
- Под Харьковом при разминировании погибли трое саперов : MY.UA 04:30
- 17 апреля, 03:27 При разминировании территории в Харьковской области погибли три украинских пиротехника, четверо ранены : Думская.net 03:33
- При разминировании под Харьковом погибли три пиротехника, четверо ранены : ПрессОрг24 01:44
- Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования : MY.UA 01:00
- Возле Харькова погибли трое саперов во время разминирования : ТСН.ua 00:46
- Под Харьковом подорвались трое саперов : Вести.ua 00:45
- 16 апреля 2022 23:45 Во время разминирования территории под Харьковом погибли трое саперов : Dynamomania.com 00:04
- Во время разминирования российских кассетных боеприпасов под Харьковом взорвались трое саперов : 24 канал 00:00