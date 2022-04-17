Франциск во время Пасхального бдения помолился на украинском языке (21)

Всеукраинские вести 2022.04.17 09:54

17.4.2022 9:24 Франциск во время Пасхального бдения помолился на украинском языке Папа Римский Франциск во время Всенощного пасхального бдения обратился со словами утешения к народу Украины, который страдает из-за вторжения РФ и войны, и завершил свою проповедь на Святой Мессе словами на украинском языке. Об этом сообщает "Радио Ватикана". Накануне вечернего богослужения состоялась встреча Франциска с украинской