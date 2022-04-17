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17 апреля 2022, 16:13 Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу

17 апреля 2022, 16:13 Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу (29)

LB.ua 2022.04.17 16:38
Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом. Таня Матяш, Редакторка новин Олексій Неїжпапа Фото: Думская Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского от 16 апреля обнародован на сайте ОП. "Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу - командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины",
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