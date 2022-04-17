Апрель, 17 в 6:21 Глава Еврокомиссии назвала содержание шестого пакета санкций против РФ (21)

ICTV Факти 2022.04.17 06:36

Илья Нежигай редактор ленты Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций ЕС против РФ, который может включать ограничения в отношении российского Сбербанка и механизмы нефтяного эмбарго против Москвы. Об этом она заявила в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованной 17 апреля. - Мы изучаем (введение санкций, - Ред.) против банковского сектора России,