Глава Еврокомиссии обещает новые санкции против российской нефти и "Сбербанка" (22)

DsNews 2022.04.17 10:11

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции против России будут направлены против нефти и банков, в частности "Сбербанка" ,и призвала страны ЕС как можно скорее доставлять оружие в Украину воскресенье, 17 апреля 2022, 10:07 Об этом сообщает агентство Reuters, передает "ДС". Евросоюз работает над "умными механизмами", чтобы нефть могла быть включена в будущий пакет ограничительных мер.