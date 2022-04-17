Глава Еврокомиссии обещает новые санкции против российской нефти и "Сбербанка" (22)

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- Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк" : УП: Економічна правда 09:04
- Новый пакет санкций ЕС будет направлен против "Сбербанка" РФ - глава Еврокомиссии : ТСН.ua 08:46
- Новые санкции ЕС против РФ будут направлены на Сбербанк и энергетический сектор, - дер Ляйен : Еспресо TV 08:04
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- Новые санкции ЕС будут направлены против "Сбербанка" - председатель Еврокомиссии : Українські національні новини 06:46
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