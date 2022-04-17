Белый дом: в Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи (20)

- Украина получила первую партию новой военной помощи США - CNN : Bigmir)net Новости 10:39
- Сегодня 09:24 Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину : Весь Харьков 10:10
- В Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи - CNN : УНИАН 09:53
- Вертолеты Ми-17, пушки и дроны: оружие из США поступает в Украину, - СМИ : Телеканал "Дом" 09:46
- Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину : UA-Футбол 09:44
- Белый дом: в Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи : СтопКор 09:35
- CNN: Новая военная помочь из США начала поступать в Украину : Спорт.ua 09:34
- 17.04.22 08:58 Грузы новой военной помощи США начали поступать в Украину, - CNN : Цензор.Нет 09:32
- 09:17 17.04.2022 Поставки оружия, боеприпасов и военной техники от США Киеву в рамках последнего пакета помощи в сфере безопасности "уже начали прибывать" в Украину - CNN : Интерфакс-Україна 09:30
- 17.04.2022 08:25 Украина получила первую партию новой военной помощи от США. Прибыло мощное оружие : ДонПресс 08:33
- Грузы нового пакета помощи США уже поступают в Украину - представитель Белого дома : ZN,UA 08:17
- Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину, - CNN : Главное 08:06
- В Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи, - Белый дом : Всеукраинские вести 07:54
- В Украину прибывает первая партия новой военной помощи из США - Белый дом : ПрессОрг24 07:45
- В Украину прибыла первая партия новой военной помощи из США - Белый дом : ПрессОрг24 07:44
- Вертолеты, пушки и дроны: в Украину прибыла из США первая партия новой военной помощи : Главред 07:06
- В Украину прибыла первая партия новой военной помощи из США - Белый дом : Українські національні новини 04:46
- Грузы новой военной помощи США "начали поступать" в Украину - CNN : Українська правда 04:40
- В Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи, - Белый дом : РБК-Україна 03:46