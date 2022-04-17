Белый дом: в Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи (20)

СтопКор 2022.04.17 09:35

Президент США одобрил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Владимир Садыков 17.04.2022 08:40 В Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов. Об этом сообщил представитель Белого дома, которого цитирует "CNN". Отмечается, что на этой неделе президент США одобрил дополнительный пакет