Разведка Великобритании озвучила конечную цель Путина по Украине (17)

НБН 2022.04.17 10:39

Несмотря на то, что Российская Федерация сместила свой оперативный фокус к востоку Украины, конечная цель Путина по нашей стране остается прежней. by Андрей Бондарь 17/04/2022 Как информирует "НБН" со ссылкой на "Европейскую правду", в разведывательном обзоре оборонного ведомства Великобритании, который был опубликован утром в воскресенье, 17 апреля, говорится, что силы Российской Федерации продолжают перекидывать боевую и вспомогательную технику из