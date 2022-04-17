Оккупанты обстреляли Бровары: повреждены инфраструктурные объекты (20)

Вести-UA 2022.04.17 10:49

Возможны перебои с электроэнергией Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 10:35 / Автор: УНИАН Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что город утром попал под ракетный обстрел. Об этом говорилось в его видеообращении. По словам городского головы, повреждены инфраструктурные объекты. "Сегодня было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей общине. Прошу сохранять спокойствие", - отметил он. Также он сообщил, что коммунальщики работают в усиленном режиме, но