Оккупанты обстреляли Бровары: повреждены инфраструктурные объекты (20)

- Оккупанты обстреляли Бровары: повреждены инфраструктурные объекты : Вести-UA 10:49
- Российские военные нанесли ракетный удар по Броварам : Вести.ua 10:45
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам под Киевом : ПрессОрг24 10:45
- Бровары попали под ракетный удар - мэр : Измаил вечерний 10:44
- Враг ударил по инфраструктурным объектам в Броварах : UA-Футбол 10:44
- 17 апреля 2022, 09:42 Враг нанес удар по Броварской общине в Киевской области : LB.ua 10:38
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам : Судебно-юридическая газета 10:36
- РФ нанесла ракетный удар по Киевщине: в Броварах перебои с электроэнергией и водой : Главред 10:36
- 17 апреля 2022 10:07 Российские оккупанты обстреляли Бровары: могут быть проблемы с водой и электричеством : Dynamomania.com 10:34
- Оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктуре Броваров, - мэр : Еспресо TV 10:34
- Враг нанес ракетный удар по Броварам. Возможны перебои со светом и водой : Спорт.ua 10:34
- 09:39 17 Апр 2022 В Киевской области российские захватчики нанесли ракетный удар по Броварам, - мэр города : Рубрика 10:27
- Оккупанты обстреляли Бровары: повреждены инфраструктурные объекты : УНИАН 10:20
- Оккупанты нанесли ракетный удар под Киевом: первые подробности и важная просьба к жителям : Politeka 10:10
- Враг ударил по Броварской общине: возможны перебои с водой и светом : Українська правда 10:10
- Мэр Броваров: Утром были попадания в ряд инфраструктурных объектов. Возможны перебои с электричеством и водоснабжением : Гордон 10:06
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам : Главное 10:06
- 09:46 17.04.2022 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам, повреждены объекты инфраструктуры : Интерфакс-Україна 10:00
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам под Киевом : Українські національні новини 09:46
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам. Возможны перебои с водой и светом : РБК-Україна 09:31