В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ - Ким (22)

- 17.04.2022 в 15:00 В Новой Каховке боевики "ЛДНР" и российские оккупанты обстреляли друг друга : InfoResist.org 15:00
- В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками ОРДЛО и российскими оккупантами - Ким : Центр журналистских расследований 14:44
- 17.04.22 13:25 В Новой Каховке - стрельба между российскими военными и "мобилизованными" из ОРДЛО, - Ким. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:32
- В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками ОРДЛО и Росгвардией : Odessa Online 14:20
- 17.04.22 13:25 В Новой Каховке - стрельба между российскими военными и "мобилизованными" из ОРДЛО, - Ким : Цензор.Нет 14:02
- В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими военными : УНИАН 13:55
- В Новой Каховке рашисты устроили перестрелку с боевиками ОРДЛО, - Ким : Хвиля 13:39
- 17 апреля, 13:09 В Херсонской области насильно мобилизованные жители Донбасса открыли огонь по российским солдатам : Думская.net 13:33
- Оккупанты устроили разборки в Новой Каховке: орки из ОРДЛО открыли огонь по росгвардейцам : Главред 13:06
- "Время в нашу пользу", - Ким рассказал о перестрелке между боевиками ОРДЛО и солдатами РФ на Николаевщине : INTV.ua 12:42
- Боевики из ОРДЛО устроили "мощную перестрелку" с войсками РФ, - Ким : Bigmir)net Новости 12:39
- В Новой Каховке была перестрелка между российскими военными и боевиками ОРДЛО, - Виталий Ким о военной ситуации : Iнше ТВ 12:36
- В Новой Каховке боевики из ОРДЛО и Росгвардия устроили перестрелку - Ким : Гордон 12:36
- В Новой Каховке произошла перестрелка между "ДНРовцами" и российскими оккупантами - Ким : Николаевский центр журналистских расследований 12:19
- 17 апреля 2022, 11:55 "Время в нашу пользу", - Ким рассказал о перестрелке между боевиками ОРДЛО и солдатами РФ на Николаевщине : Dialog.ua 12:25
- В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ - Ким : ZN,UA 12:16
- В Херсонской области произошла перестрелка между Росгвардией и боевиками ОРДЛО : Винница Реал 12:13
- Оккупанты в Новой Каховке устроили перестрелку между собой - Виталий Ким : Главком 12:05
- Российские военные начали перестрелку между собой : From-UA.com 11:35
- В Новой Каховке боевики из оккупированного Донбасса и российские войска обстреляли друг друга : 24 канал 11:30
- Оккупанты начали перестрелки между собой - Виталий Ким : MY.UA 11:15
- Оккупанты начали перестрелки между собой - Виталий Ким : ТСН.ua 11:01