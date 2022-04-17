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Фокус: Украина

В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ - Ким (22)

ZN,UA 2022.04.17 12:16
17 апреля, 2022, 12:04 Глава Николаевской ОВА отметил, что из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит "массовая чистка". © Виталий Ким/Facebook Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что во временно занятой оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими оккупационными войсками.
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