В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ - Ким (22)

ZN,UA 2022.04.17 12:16

17 апреля, 2022, 12:04 Глава Николаевской ОВА отметил, что из-за провалов российской армии в Украине среди военнослужащих РФ происходит "массовая чистка". © Виталий Ким/Facebook Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что во временно занятой оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области в субботу, 16 апреля, произошла перестрелка между боевиками из ОРДЛО и российскими оккупационными войсками.