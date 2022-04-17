Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич (50)

- "Кто такой Луческу для нас?": Маркевич призвал игроков Динамо отправиться на сбор сборной Украины : iSport.ua 22:43
- МАРКЕВИЧ: "Призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную" : Спорт.ua 22:34
- Нельзя интересы клуба ставить выше сборной. Вацко упрекнул руководство Динамо в отсутствии единства : Сегодня.ua 22:31
- Маркевич призвал игроков Динамо ехать в сборную Украины несмотря на запрет клуба : УНИАН 22:15
- Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич : Goodnews.ua 21:53
- "Не могу понять, как можно ставить интересы клуба выше интересов национальной сборной": Вацко обратился к Суркису : Футбол 24 22:05
- Не видит никаких проблем. Суркис объяснил решение не отпускать игроков в сборную : Gazeta.ua 21:44
- Практицизм vs Патриотизм: почему Динамо не отпускает футболистов в сборную Украины и есть ли в этом логика : FanDay.net 21:42
- Мирон МАРКЕВИЧ: "Суркисы всегда были украинофобами" : Спорт.ua 21:34
- Бывший главный тренер сборной Украины эмоционально прокомментировал кадровый скандал в национальной команде : Команда No1 21:02
- Маркевич призвал футболистов "Динамо" саботировать решение руководства и ехать в сборную Украины : ZN,UA 20:46
- Маркевич: Я призываю игроков Динамо все бросать и ехать в сборную Украины : Телеканал Футбол 20:05
- "Кто такой Луческу для нашей страны?": Маркевич призвал игроков Динамо покинуть клуб ради сборной Украины : Футбол 24 20:05
- Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич : GlavPost.Com 19:36
- Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич : MY.UA 19:16
- Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич : Укринформ 19:16
- Маркевич о заявлении Динамо: Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу : UA-Футбол 19:14
- "Динамо" отказалось отпускать футболистов в сборную Украины : Goodnews.ua 18:58
- Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич : NewsMir.info 19:05
- Мирон Маркевич: "Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину" : Tribuna.com Украина 18:47
- Кто такой Суркис и Луческу? Ультиматум Маркевича руководству Динамо : Сегодня.ua 18:46
- Мирон Маркевич: Это беспредел со стороны Динамо и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами : Sportarena.com 18:35
- "Суркисы всегда были украинофобами": Маркевич хочет судьбы Медведчука для боссов Динамо, подведших сборную : Футбол 24 18:35
- ЧМ-2022: Суркис объяснил, почему "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины : Еспресо TV 18:04
- "Динамо" не прибудет на сборы Украины перед отборочным матчем на чемпионат мира против Шотландии СМИ : Запорожские вести 17:58
- "Призываю футболистов Динамо всё бросать и ехать в сборную": Маркевич обратился к подопечным Луческу : FanDay.net 17:44
- "Давайте без истерики и спекуляций": Суркис жестко прокомментировал решение Динамо не отпускать игроков в сборную Украины : FanDay.net 17:39
- Суркис выступил с заявлением по поводу отказа Динамо отпускать игроков в сборную Украины : iSport.ua 17:43
- "Динамо" отказалось отпускать футболистов в сборную Украины : Hronika.info 17:39
- "Динамо" отказалось отпускать игроков в сборную Украины: в сети появился документ : Шиповник.ua 17:31
- После разговора с Луческу: Суркис объяснил, почему Динамо не отпустит игроков в сборную Украины : 24 канал 17:30
- "Суркисы всегда были украинофобами": Мирон Маркевич объяснил, почему Динамо не отпускает игроков в сборную Украины : FanDay.net 16:44
- Апрель, 17 в 16:12 Динамо отказалось отпускать игроков в сборную Украины в апреле : ICTV Факти 16:36
- Назревает скандал: "Динамо" отказывается отпускать своих игроков в расположение сборной Украины - СМИ : MY.UA 16:31
- Назревает скандал: "Динамо" отказывается отпускать своих игроков в расположение сборной Украины - СМИ : ТСН.ua 16:16
- В "Динамо" не отпустят вовремя игроков в сборную Украины : Українська правда 15:40
- Динамо не соглашается отпускать футболистов в национальную команду Украины : Bigmir)net Спорт 15:34
- ФОТО. Динамо ответило УАФ: клуб не хочет отпускать игроков в сборную : Спорт.ua 15:34
- Динамо отказывается отпускать своих игроков в расположение сборной Украины : iSport.ua 14:43
- "Динамо" отказалось отпускать игроков в сборную Украины: в сети появился документ : РБК-Україна 14:31
- "Динамо" не хочет отпускать футболистов в сборную Украины до второй половины мая : ZN,UA 13:46
- Динамо отказывается отпускать игроков в сборную Украины в конце апреля - журналист : Телеканал Футбол 13:35
- Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины : UA-Футбол 13:14
- Динамо официально отказалось отпускать игроков в сборную Украины в конце апреля: фото документа : Футбол 24 13:05
- Суркис пошел против Украины? Почему игроки Динамо не поедут в сборную : Сегодня.ua 13:01
- "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины в апреле, - СМИ : Еспресо TV 12:34