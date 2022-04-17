ЕС выделил дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине (27)

- ЕС предоставил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : ПрессОрг24 16:44
- ЕС предоставил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : GlavPost.Com 16:36
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : Шиповник.ua 16:31
- С миру по нитке. Евросоюз выделил дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам : Новое Время 16:01
- ЕС выделяет еще €50 млн на гуманитарную помощь Украине : Всеукраинские вести 15:54
- ЕС выделил EUR50 млн на гуманитарную помощь для украинцев : Gazeta.ua 15:45
- Украина получит еще EUR50 миллионов гуманитарной помощи от ЕС, - Еврокомиссия : Еспресо TV 15:34
- Евросоюз дополнительно выделил EUR50 млн на гуманитарную помощь для украинцев : Fixygen 15:33
- ЕС выделил дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине : Газета День 15:28
- ЕС выделяет еще EUR50 млн на гуманитарную помощь Украине : Гордон 15:06
- ЕС предоставил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : Українські національні новини 14:46
- 13:16 17 Апр 2022 Евросоюз выделил еще 50 млн евро на гуманитарную помощь пострадавшим от войны людям : Рубрика 14:28
- 17.04.2022, 13:47 Евросоюз выделил дополнительно 50 млн евро на гуманитарную помощь для украинцев : В Час Пик 14:18
- ЕС дополнительно выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам : ZN,UA 14:16
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : FinOboz 13:33
- Евросоюз выделил еще 50 миллионов евро помощи для Украины : Новости Донбасса 13:32
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро: на что пойдут эти деньги : ТСН.ua 13:31
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : MY.UA 13:16
- 13:05 17.04.2022 Евросоюз дополнительно выделяет EUR50 млн на гуманитарную помощь для нуждающихся украинцев : Интерфакс-Україна 13:15
- ЕС выделил еще 45 млн евро на гуманитарные проекты в Украине : UA-Футбол 13:14
- ЕС выделил Украине еще 50 млн. евро: на что пойдут эти средства : Новини Live 13:08
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : Главное 13:06
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : ДнепрCity.net 12:33
- 17.04.22 11:46 ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь для Украины : Цензор.Нет 12:32
- ЕС выделил Украине еще 50 млн евро на гуманитарную помощь : РБК-Україна 12:31
- ЕС выделяет еще 50 млн евро на гуманитарную помощь в результате войны в Украине : УП Європейська правда 11:34