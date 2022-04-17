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ЕС выделил дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

ЕС выделил дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине (27)

Газета День 2022.04.17 15:28
17 апреля, 2022 - 15:25 Фото Reuters Европейский союз выделяет дополнительные 50 миллионов евро на гуманитарную помощь для поддержки Украины. Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение самых неотложных гуманитарных потребностей, пишет "Радио Свобода". "ЕС выделяет еще 50 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для поддержки
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