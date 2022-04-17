В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Жукову - фото, видео (36)

ТСН.ua 2022.04.17 12:16

12:08, 17.04.22 Теперь на этом месте красуется надпись "Слава Украине" и герб. По Украине продолжают демонтировать остатки советских памятников и постаментов, напоминающих о России. На этот раз в городе Харьков снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову, установленному на проспекте Григоренко. Теперь на постаменте красуется надпись "Слава Украине" и герб. По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, демонтаж бюста провели военные.