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В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Жукову - фото, видео

В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Жукову - фото, видео (36)

ТСН.ua 2022.04.17 12:16
12:08, 17.04.22 Теперь на этом месте красуется надпись "Слава Украине" и герб. По Украине продолжают демонтировать остатки советских памятников и постаментов, напоминающих о России. На этот раз в городе Харьков снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову, установленному на проспекте Григоренко. Теперь на постаменте красуется надпись "Слава Украине" и герб. По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, демонтаж бюста провели военные.
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