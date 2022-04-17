В ночь на понедельник не будут работать приложение и веб-версия Приват24: регламентные работы (33)

- 14:37 17 Апр 2022 Онлайн-сервис "Приват24" не будет работать ночью против 18 апреля: что случилось : Рубрика 15:27
- В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват24 : Donbass.UA 15:27
- Наша песня хороша, начинай сначала. ПриватБанк отключит онлайн-сервисы в ночь на 18 апреля - уже третий раз с начала войны : Новое Время 15:16
- В ночь на понедельник не будет работать приложение Приват24 : Винница Реал 15:13
- ПриватБанк предупредил о перебоях в работе своего популярного сервиса : Lenta.ua 15:08
- "Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля : Гордон 15:06
- Приват24: приложение снова не будет работать из-за регламентных работ : На пенсии 15:02
- Вниманию каменчан: "Приватбанк" приостановит работу : Кстати+ 14:51
- ПриватБанк предупредил об остановке работы Приват24 : Хвиля 14:39
- "Приват24" будет недоступен в ночь на 18 апреля : Вечерний Николаев 14:31
- Приват24 будет недоступен в ночь на 18 апреля : Днепр Час 14:28
- Сервис "Приват24" будет недоступен ночью: когда возобновят работу : Dnepr.Info 14:26
- 17-Apr-2022 13:57 В ночь на 18 апреля ПриватБанк проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24 : Южная правда 14:26
- "Приват24" ночью не будет работать : Odessa Online 14:13
- В Приват24 предупредили о возможных сбоях из-за техработ : Вести.ua 14:15
- "ПриватБанк" предупреждает о сбоях в работе: какие сервисы будут временно недоступны : Телеграф.com.ua 14:13
- В ночь на 18 апреля из-за регламентных работ снова не будет работать Приват24 : Преступности.нет 14:10
- 17 апреля 2022, 13:54 С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать : LB.ua 14:08
- ПриватБанк предупреждает о плановых регламентных работах в Приват24 : NewsMir.info 14:05
- В ночь на понедельник не будут работать приложение и веб-версия Приват24: регламентные работы : УП: Економічна правда 14:04
- "Приват24" ночью не будет работать : Одесский Наблюдатель 14:02
- "Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля: что произошло : ТСН.ua 14:01
- "Приват24" не будет работать в ночь на 18 апреля : 24 канал 14:00
- 17.04.2022 13:47 Виталий Хиневич "ПриватБанк" анонсировал проведение технических работ : Редпост 13:59
- Приват24 снова не будет работать из-за регламентных работ : Всеукраинские вести 13:54
- Приват24 снова не будет работать: назвали причину : Судебно-юридическая газета 13:37
- Приватбанк запланировал регламентные работы - сайт и приложение работать не будут : Gorsovet.com.ua 13:37
- ПриватБанк сообщил, что Приват24 сегодня ночью работать не будет (график) : Finance.UA 13:33
- Приват24 снова не будет работать из-за регламентных работ : Шиповник.ua 13:31
- ПриватБанк предупреждает о плановых регламентных работах в Приват24 : Укринформ 13:31
- ПриватБанк предупреждает о плановых регламентных работах в Приват24 : MY.UA 13:31
- Приват24 снова не будет работать из-за регламентных работ : РБК-Україна 13:01