В ночь на понедельник не будут работать приложение и веб-версия Приват24: регламентные работы (33)

УП: Економічна правда 2022.04.17 14:04

Воскресенье, 17 апреля 2022, 13:40 - Алексей Павлыш Приватбанк анонсировал очередной этап регламентных работ в Приват24 в ночь на понедельник (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) - приложения и веб- версия будут недоступны. Об этом сообщает пресс-служба банка в Facebook. "Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб- версия будут недоступны.

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