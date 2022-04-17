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Фокус: Украина

На российском блокпосту похитили 16-летнего сына главы Запорожской райадминистрации (42)

Страна.ua 2022.04.17 19:01
18:47, сегодня Сына главы Запорожской районной администрации похитили. Скриншот из видео Глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в городе Васильевка. Это случилось во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье еще 8 апреля. "Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя
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