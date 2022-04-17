На российском блокпосту похитили 16-летнего сына главы Запорожской райадминистрации (42)

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- Захватчики похитили сына главы Запорожской РГА Олега Буряка : Позиция 19:52
- 16-летнего сына главы Запорожской РГА похитили российские военные : Телеканал "Дом" 19:46
- Глава Запорожской РГА заявил о похищении сына российскими военными : Вести.ua 19:45
- Сегодня, 19:33 Глава Запорожской РГА заявил, что его сына похитили : ReplyUA.net 19:41
- Глава Запорожской РГА сообщил о похищении оккупантами его сына : Николаевский центр журналистских расследований 19:19
- Оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской ОГА : СтопКор 19:35
- 17 апреля, 19:05 Российские террористы похитили 16-летнего сына главы Запорожской РВА : Думская.net 19:33
- 17.04.22 19:05 Россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Буряка. ВИДЕО : Цензор.Нет 19:32
- Российские оккупанты похитили главу Кирилловки и 16-летнего сына главы Запорожской РВА : Obozrevatel 19:31
- Рашисты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : Odessa Online 19:15
- "Россияне здесь крадут детей". Глава Запорожской РГА рассказал, как оккупанты похитили его сына : Новое Время 19:16
- Россияне похитили 16-летнего сына украинского чиновника : Телеграф.com.ua 19:13
- Россияне похитили сына главы Запорожской РГА : DsNews 19:11
- Россияне похитили сына главы Запорожской РГА : Главное 19:06
- На российском блокпосту похитили 16-летнего сына главы Запорожской райадминистрации : Страна.ua 19:01
- 17.04.2022, 18:23 Российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : В Час Пик 18:48
- Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации - видео : ТСН.ua 18:46
- 18:25 17.04.2022 Глава Запорожской РГА заявил о похищении оккупантами его 16-летнего сына : Интерфакс-Україна 18:45
- Оккупанты на блокпосте похитили сына головы Запорожской РГА : Gazeta.ua 18:44
- Оккупанты похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации : Inform.zp.ua 18:40
- Оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА : Українська правда 18:40
- Оккупанты на блокпосте похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации : ОстроВ 18:40
- Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : Судебно-юридическая газета 18:37
- Рашисты похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации : Главком 18:35
- 17.04.2022 18:06 В Запорожье россияне похитили сына главы райгосадминистрации: всего похищено более ста человек : ДонПресс 18:33
- На Запорожье оккупанты похитили 16-летнего сына главы РГА : 24 канал 18:30
- Глава Запорожской РГА заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке : Комета-Кропивницкий 18:24
- 17:57 17 Апр 2022 Оккупанты похитили сына председателя Запорожской райгосадминистрации : Рубрика 18:27
- Оккупанты украли сына Запорожской РГА Буряка : Сегодня.ua 18:16
- Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : UA-Футбол 18:14
- 17 апреля 2022, 17:47 Глава Запорожской РГА заявил, что его сына похитили оккупанты : LB.ua 18:08
- Россияне захватили сына украинского чиновника: парню всего 16 лет : ЛІГАБізнесІнформ 18:08
- Апрель, 17 в 17:49 На блокпоста в Васильевке оккупанты похитили несовершеннолетнего сына главы Запорожской РГА : ICTV Факти 18:06
- Россияне похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка : Еспресо TV 18:05
- Оккупанты на блокпосте похитили сына главы Запорожской райгосадминистрации : РБК-Україна 17:46
- Глава Запорожской РГА сообщил о похищении оккупантами его сына : ZN,UA 17:46
- Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : SkyNewsZP 17:04
- Оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА : Vgorode.ua 15:45
- Председатель Запорожской РГА заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке : NewsMir.info 14:05
- Председатель Запорожской РГА заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке : MY.UA 13:31
- Председатель Запорожской РГА заявил, что его сына похитили на российском блокпосту в Васильевке : Укринформ 13:31