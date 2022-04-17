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31 минуту назад Из-за санкций Россия приостановила работу заводов по производству ЗРК - ГУР МО Украины

31 минуту назад Из-за санкций Россия приостановила работу заводов по производству ЗРК - ГУР МО Украины (24)

Дело.ua 2022.04.17 15:08
ЗРК "Бук". Фото: Фокус Производство российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) поставлено на паузу, работников заводов отправляют в отпуск или на войну. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua По данным Главного управление разведки Министерства обороны Украины,
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