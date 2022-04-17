Футбольный клуб "Прикарпатье" почти в полном составе присоединился к ВСУ (31)

Запорожские вести 2022.04.17 14:58

17.04.2022 После начала полномасштабного вторжения России в Украину мужской футбольный клуб "Прикарпатье" из Ивано-Франковска почти полностью присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Как сообщают в сюжете телеканала "Футбол", 14 игроков и тренеры команды одновременно приняли военную присягу. Игроки признаются, что сначала взять в руки оружие сдержал страх "быть обузой" среди опытных военнослужащих, однако это опасение прошло после