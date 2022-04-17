Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Волонтеры обнаружили в Пензенской области рф три лагеря для депортированных украинцев (24)

Укринформ 2022.04.17 16:31
17.04.2022 16:02 С территории Украины в рф уже вывезли 808 тысяч человек, из которых 153 тысяч детей. Такие цифры называют российские СМИ. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме, передает Укринформ. Почти каждый день СМИ страны-оккупанта со ссылкой на информацию рашистских чиновников сообщают о вывозе из Украины наших граждан.
УКРАИНЕЦ, НАРВА, ВОЛОНТЕР, ДЕНИСОВ, ЛАГЕРЬ, ЭСТОНИЯ, Денисов, Эстония, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022