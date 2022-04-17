Волонтеры обнаружили в Пензенской области рф три лагеря для депортированных украинцев (24)

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- Волонтеры обнаружили три лагеря для украинцев в пензенской области : UA-Футбол 19:14
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- Денисова призвала украинцев, насильно вывезенных на территорию рф, воспользоваться пунктом пропуска в Нарве для выезда в Европу : Газета День 18:28
- Волонтеры нашли в Пензенской области РФ три лагеря для депортированных украинцев : Online.ua 18:12
- Апрель, 17 в 17:36 Денисова призвала вывезенных в РФ украинцев выезжать в Европу через Нарву : ICTV Факти 18:06
- Насильственно вывезенные в РФ украинцы могут выехать в Европу через Нарву, - Денисова : Kramatorsk.info 17:50
- 17 апреля 2022, 16:51 Денисова призвала насильно вывезенных на территорию РФ украинцев воспользоваться пунктом пропуска в Нарве для выезда в ЕС : LB.ua 17:38
- В Пензенской области обнаружили 3 лагеря для депортированных украинцев. Денисова советует им пробираться к Нарве, 7 человек уже там : Iнше ТВ 17:36
- "Не имели одежды, еды и предметов гигиены": в России обнаружили три лагеря для депортированных мариупольцев : ТСН.ua 17:16
- Семерых мариупольцев удалось спасти из концлагеря : Mrpl.City 17:13
- Волонтеры обнаружили в Пензенской области рф три лагеря для депортированных украинцев : NewsMir.info 17:05
- Первых 7 украинцев спасли из фильтрационного лагеря в Пензенской области, - Людмила Денисова : Еспресо TV 17:05
- 17.04.22 16:38 Насильственно вывезенные в РФ украинцы могут выехать в Европу через Нарву, - Денисова : Цензор.Нет 17:02
- Волонтеры обнаружили в Пензенской области рф три лагеря для депортированных украинцев : Укринформ 16:31
- Удалось освободить первых 7 украинцев из фильтрационного лагеря в Пензенской области : 24 канал 16:00
- Волонтеры узнали, в каких условиях "живут" насильно вывезенные в РФ украинцы : УНИАН 15:52
- Депортированных украинцев вывозят в Эстонию - Денисова : Gazeta.ua 15:44
- 15:08 17.04.2022 Денисова призвала украинцев, насильно вывезенных на территорию РФ, воспользоваться пунктом пропуска в Нарве для выезда в Европу : Интерфакс-Україна 15:30
- 17 апреля 2022, 15:14 Денисова пояснила, что делать гражданским, которых россия насильно вывезла к себе : Восточный Вариант 15:15
- Денисова пояснила, что делать гражданским, которых Россия насильно транспортировала к себе : РБК-Україна 15:01