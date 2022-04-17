Премьер-министр Италии призвал политиков не тратить время на переговоры с Путиным (25)

UA.news 2022.04.17 16:01

17/04/2022 Премьер-министр Италии Марио Драги призвал политиков не тратить время на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент намерен продолжать войну, а вести переговоры с Владимиром Зеленским он не настроен. Об этом премьер-министр Италии Марио Драги рассказал в интервью порталу Corriere Della Sera. Ранее премьер разговаривал с Путиным по телефону, поэтому у дипломата