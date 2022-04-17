Премьер-министр Италии призвал политиков не тратить время на переговоры с Путиным (25)

- путин не хочет заканчивать войну и встречаться с Зеленским - премьер Италии : ДнепрCity.net 21:03
- путин не хочет заканчивать войну и встречаться с Зеленским - премьер Италии : Українські національні новини 20:46
- 17 апреля 2022, 19:33 "Еще время не пришло", - премьер Италии заявил об отказе Путина прекратить войну : Dialog.ua 20:26
- С Путиным бесполезно разговаривать: премьер Италии о войне, помощи Украине, санкциях : ЛІГАБізнесІнформ 20:08
- Итальянский премьер: Путин хочет продолжать войну и отказывается от переговоров с Зеленским : Апостроф 19:45
- Говорить с Путиным нет смысла - премьер Италии : Сегодня.ua 19:01
- путин не хочет заканчивать войну и встречаться с Зеленским, - премьер-министр Италии Марио Драги : Новости Краматорска 18:49
- Звонки Путину - пустая трата времени. Он хочет продолжать войну - премьер Италии : Gazeta.ua 18:45
- Премьер Италии: Звонки Путину пустая трата времени : Bigmir)net Новости 18:39
- Звонки Путину пустая трата времени. Поиски мира не его цель, - премьер Италии : Шиповник.ua 18:31
- Премьер Италии: Звонки Путину пустая трата времени : MY.UA 18:31
- Путин хочет продолжать войну и не желает встречаться с Зеленским - Драги : ТСН.ua 18:16
- Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонки ему бессмысленны, - премьер Италии Драги : Obozrevatel 17:31
- Премьер Италии разоткровенничался о разговоре с путиным: "Когда ты увидишься с Зеленским?" : Телеграф.com.ua 17:13
- Итальянский премьер просил Путина встретиться с Зеленским, тот ответил "Еще не время" : Українська правда 17:10
- Премьеры Австрии и Италии считают, что путин собирается продолжить войну, и с ним бесполезно вести переговоры : Преступности.нет 17:10
- Путин не желает заканчивать войну и встречаться с Зеленским, - премьер Италии : Еспресо TV 17:05
- Премьер-министр Италии: Я начинаю думать, что с Путиным бесполезно разговаривать : UA-Футбол 16:44
- Премьер-министр Италии призвал политиков не тратить время на переговоры с Путиным : UA.news 16:01
- 17.04.22 16:17 Звонки Путину - трата времени, - премьер Италии Драги : Цензор.Нет 16:32
- Путин не хочет заканчивать войну и встречаться с Зеленским : Акцент.zp.ua 16:14
- Звонки Путину пустая трата времени. Поиски мира не его цель, - премьер Италии : РБК-Україна 15:31
- Премьер-министр Италии: Путин хочет продолжать войну, а звонки ему - пустая трата времени : УНИАН 15:15
- Премьер-министр Италии зарекся от переговоров с Путиным после Бучи: "Простая потеря времени" : НикВести 15:07