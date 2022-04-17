35 минут назад Одесские пляжи все еще заминированы, а любая другая информация является фейком - ГСЧС (30)

Дело.ua 2022.04.17 19:13

Пляж в Одессе. Фото: Delo.ua Передвигаться по набережным территориям и пляжам строго запрещено, так как они остаются заминированными. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua Одесские пляжи все еще заминированы, а любая информация о том, что