35 минут назад Одесские пляжи все еще заминированы, а любая другая информация является фейком - ГСЧС (30)

- Итоги дня в Одесской области: морпехи-герои, пляжные фейки, пойманные диверсанты (видео) : Одесская жизнь 21:10
- Одесские пляжи все еще заминированы : Одесский Наблюдатель 21:02
- Посещать пляжи Одессы категорически запрещено! : Правда за Одессу 20:45
- Одесса: военная администрация предостерегает, что пляжи города никто не разминировал : Українська правда 20:40
- Апрель, 17 в 20:12 До сих пор заминированы! Марченко призвал не передвигаться по одесским пляжам : ICTV Факти 20:36
- 19:44 17.04.2022 Глава Одесской ОВА опроверг информацию о частичном разминировании пляжей города : Интерфакс-Україна 20:00
- 19:46 17.04.2022 Глава Одесской ОВА опроверг информацию о частичном разминировании пляжей города : Интерфакс-Україна 20:00
- Сегодня, 19:22 Одесские пляжи все еще заминированы - горожан призывают не верить фейкам : ReplyUA.net 19:41
- Спасатели опровергли фейк о разминировании пляжей в Одессе : Еспресо TV 19:34
- 35 минут назад Одесские пляжи все еще заминированы, а любая другая информация является фейком - ГСЧС : Дело.ua 19:13
- В Одессе cнова пытаются раскачать ситуацию : Одесский Наблюдатель 19:02
- Одесские пляжи остаются заминированными - в горсовете опровергли фейк : Телеканал "Дом" 18:46
- 17 апреля 2022, 18:04 Одесские пляжи остаются заминированными, - ГСЧС : LB.ua 18:38
- Спасатели предупреждают: одесские пляжи до сих пор заминированы : Главком 18:35
- 17.04.22 18:19 Одесские пляжи остаются заминированными, посещать их категорически запрещено - горсовет : Цензор.Нет 18:32
- Срочное обращение: пляжи Одессы остаются заминированными! : Деловая Одесса 18:29
- В Одессе пустили неправдивые слухи о завершении разминирования пляжей - ОВА : Николаевский центр журналистских расследований 18:24
- ГСЧС: одесские пляжи все еще заминированы, а любая другая информация - это фейк : УНИАН 18:23
- Все заминировано: спасатели призвали не посещать пляжи Одессы : DsNews 18:13
- Сайт мэрии Одессы распространил срочное обращение: реальная опасность : Взгляд из Одессы 18:10
- Одесские пляжи и в дальнейшем остаются заминированными : На пенсии 18:03
- Одесские пляжи все еще заминированы - ГСЧС области : Вести.ua 17:45
- Информация о разминировании пляжей в Одессе - фейк : Ivasi.news 17:44
- 17 апреля, 17:32 Одесские пляжи остаются заминированными: спасатели призывают не верить фейкам : Думская.net 17:33
- В Одессе пустили слухи о завершении разминирования пляжей, ОВА говорит о фейке : ZN,UA 17:17
- Одесские пляжи все еще заминированы. Спасатели призывают горожан не верить фейкам : РБК-Україна 17:16
- 17.04.2022 17:00 Одесские пляжи остаются заминированными: ГСЧС : Одессит.ua 17:11
- Информация о разминировании одесских пляжей - фейк : Одесская жизнь 17:10
- Одесские пляжи остаются заминированными, - мэрия : Одесса-Медиа 17:10
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