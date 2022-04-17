Я не верю миру и документам - Зеленский (26)

- Я не верю миру и международным документам, но верю в ВСУ и наших людей - Зеленский : Николаевский центр журналистских расследований 19:24
- 17.04.2022 в 19:23 Зеленский: Не верю миру, после того как мы увидели, что происходит в Украине : InfoResist.org 19:30
- Украина не отдаст восток страны ради прекращения войны с рф - Зеленский : Наше Місто Дніпро 19:22
- Зеленский заявил о недоверии к миру и международным документам : Online.ua 19:12
- 17.04.2022 18:54 Президент Зеленский: "Верю в прагматичных партнеров, в наш народ и в ВСУ" : ДонПресс 19:03
- "Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине" - Зеленский : Vashgolos.net 18:47
- Зеленский больше не верит в то, что мир может защитить Украину : ZN,UA 18:46
- После того, как я увидел, что происходит в Украине, я не верю миру - Зеленский : ТСН.ua 18:46
- Я не верю миру и документам - Зеленский : Bigmir)net Новости 18:39
- 17.04.22 18:11 Я не верю миру после того, что мы увидели в Украине, но верю в ВСУ и наших людей, - Зеленский : Цензор.Нет 18:32
- Зеленский рассказал, как изменилось отношение Украины к соседним странам с начала войны : UA.news 18:12
- Я не верю миру после того, что мы увидели в Украине - Зеленский : УНИАН 18:26
- Только ВСУ и украинцы: Зеленский признал, что не верит миру : DsNews 18:11
- Я не верю миру и международным документам, но верю в ВСУ и наших людей - Зеленский : Українська правда 18:10
- Сегодня 17:58 Зеленский: "Я не верю миру, после того, что мы увидели в Украине" : Весь Харьков 18:10
- Я верю в свой народ и в ВСУ - Зеленский : Главное 18:06
- Зеленский: Я не верю миру, после того, что мы увидели в Украине : Сегодня.ua 18:02
- "После увиденного в Украине". Мы больше не верим некоторым странам и некоторым лидерам - Зеленский : Новое Время 18:01
- Я не верю ни странам, ни некоторым лидерам, - Зеленский о реакции мира на события в Украине : 24 канал 18:00
- 17:21 17 Апреля 2022 Мы не верим соседям и просто словам, - Зеленский : Власти.нет 17:45
- "Не верим словам": Зеленский открыто сказал, что теперь важно Украине : Телеграф.com.ua 17:43
- Мы не верим словам. Украина изменила отношение к соседним странам, - Зеленский : FinOboz 17:33
- Мы не верим соседям и просто словам, - Зеленский : MY.UA 17:31
- Мы не верим словам. Украина изменила отношение к соседним странам, - Зеленский : Завтра.UA 17:19
- Мы не верим словам. Украина изменила отношение к соседним странам, - Зеленский : РБК-Україна 17:01