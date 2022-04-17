Я не верю миру и документам - Зеленский (26)

Корреспондент.net 2022.04.17 18:37

Текст: Валерий Литонинский, 17 апреля 2022, 18:26 Фото: Пресс-служба президента Украины Президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности в мире Зеленский сказал, что он не верит словам и заявлениям российского руководства, и потому ожидает, что они могут еще раз попытаться захватить Киев. Президент Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не