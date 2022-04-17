Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото) (25)

Телеграф.com.ua 2022.04.17 20:43

Анна Дворовенко 17 апреля, 20:30 Некоторые россияне в Николаевской области попали в плен, а другие - погибли Часть оккупантов поедет домой в целлофановых мешках. Украинские военнослужащие из отдельной бригады морской пехоты имени контр- адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов. Об этом говорится на странице военных из Одессы в Facebook. Свежие факты и аналитика - правдиво о войне с Россией