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Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото)

Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото) (25)

Телеграф.com.ua 2022.04.17 20:43
Анна Дворовенко 17 апреля, 20:30 Некоторые россияне в Николаевской области попали в плен, а другие - погибли Часть оккупантов поедет домой в целлофановых мешках. Украинские военнослужащие из отдельной бригады морской пехоты имени контр- адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов. Об этом говорится на странице военных из Одессы в Facebook. Свежие факты и аналитика - правдиво о войне с Россией
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