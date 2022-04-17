Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото) (25)

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- 17.04.22 20:22 Украинские воины из 35-й бригады морской пехоты разбили оккупанты в Николаевской области. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 20:32
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