Перепад температур в 24 градуса: синоптик дал прогноз погоды на Вербное воскресенье (1)

MY.UA 2022.04.17 00:01

16 апреля, 20:42 Традиционно за неделю до православной Пасхи, на Вербное воскресенье портится погода: холодает, солнце прячется, поливают дожди. 2022 год не станет исключением. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.ua. По его словам, 17 апреля в Украине ожидается ощутимое понижение температуры воздуха, пройдут дожди, а в северных и западных регионах местами с мокрым снегом.