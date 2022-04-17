Перепад температур в 24 градуса: синоптик дал прогноз погоды на Вербное воскресенье (1)

MY.UA 2022.04.17 00:01
16 апреля, 20:42
Традиционно за неделю до православной Пасхи, на Вербное воскресенье
портится погода: холодает, солнце прячется, поливают дожди. 2022 год не
станет исключением.
Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.ua.
По его словам, 17 апреля в Украине ожидается ощутимое понижение температуры
воздуха, пройдут дожди, а в северных и западных регионах местами с мокрым
снегом.
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