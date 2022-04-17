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Перепад температур в 24 градуса: синоптик дал прогноз погоды на Вербное воскресенье

Перепад температур в 24 градуса: синоптик дал прогноз погоды на Вербное воскресенье (1)

MY.UA 2022.04.17 00:01
16 апреля, 20:42 Традиционно за неделю до православной Пасхи, на Вербное воскресенье портится погода: холодает, солнце прячется, поливают дожди. 2022 год не станет исключением. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.ua. По его словам, 17 апреля в Украине ожидается ощутимое понижение температуры воздуха, пройдут дожди, а в северных и западных регионах местами с мокрым снегом.
ДОЖДЬ, ЗАМОРОЗКА, ПОГОДА, ГРАДУС, ОСАДОК, СИНОПТИК, Украина, Одесса, Киев, Запорожье, Днепропетровск
2022.04.18 (1)

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