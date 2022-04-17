В Херсоне оккупанты проводят агитацию за создание "ХНР", жителей запугивают (2)

НикВести 2022.04.17 13:07
12:53, 17 Апреля, 2022
Российские солдаты, временно занявшие Херсон, проводят агрессивную
пропаганду в пользу создания так называемой Херсонской народной республики.
Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".
Там отмечают, что по состоянию на 53 сутки полномасштабной войны
"враждебные намерения по отношению к югу Украины все более агрессивные и
дерзкие".
- На Николаевщине и Херсонщине рашисты отчаянно укрепляются и бешено лупят
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