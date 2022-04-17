В Херсоне оккупанты проводят агитацию за создание "ХНР", жителей запугивают (2)

НикВести 2022.04.17 13:07

12:53, 17 Апреля, 2022 Российские солдаты, временно занявшие Херсон, проводят агрессивную пропаганду в пользу создания так называемой Херсонской народной республики. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг". Там отмечают, что по состоянию на 53 сутки полномасштабной войны "враждебные намерения по отношению к югу Украины все более агрессивные и дерзкие". - На Николаевщине и Херсонщине рашисты отчаянно укрепляются и бешено лупят