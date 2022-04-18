12:12 18 Апр 2022 Гуманитарные коридоры сегодня не откроются (92)

2022.04.18 (92)2022.04.17 (25) →
- Гуманитарных коридоров 18 апреля не будет - Верещук : Bigmir)net Новости 12:39
- 18 апреля 2022, 11:21 Оккупанты взяли под контроль Кременную, - глава Луганской ОВА : LB.ua 12:38
- Апрель, 18 в 12:08 18 апреля гуманитарных коридоров не будет - Верещук : ICTV Факти 12:36
- Гуманитарных коридоров для эвакуации сегодня не будет - Верещук : Front News International 12:35
- Из-за обстрелов "зеленые" коридоры 18 апреля не откроются : Николаевский центр журналистских расследований 12:34
- Русские сорвали эвакуацию: оккупанты не прекращают обстрелы гуманитарных маршрутов : Флот2017 12:33
- В Кременной российские войска обстреляли гражданскую машину. Четыре человека погибли : Страна.ua 12:31
- Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои в городе продолжаются : РБК-Україна 12:31
- Оккупанты взяли под контроль Кременную, - Гайдай : World News 12:10
- В Луганской области началось наступление войск рф, Кременную оккупировали - Гайдай : Газета День 12:28
- Гуманитарные коридоры 18 апреля не откроют - Верещук : Газета День 12:28
- 12:12 18 Апр 2022 Гуманитарные коридоры сегодня не откроются : Рубрика 12:27
- 18 апреля "зеленые" коридоры не смогут возобновить работу - Верещук : Donbass.UA 12:27
- В целях безопасности гуманитарные коридоры на сегодня отменены : Матриця свободи 12:27
- Оккупанты в Кременной расстреляли людей, которые пытались самостоятельно выехать из города : ZN,UA 12:17
- Верещук: Сегодня гуманитарных коридоров не будет - подробности : Сегодня.ua 12:17
- В Украине 18 апреля не будут работать гуманитарные коридоры: оккупанты не прекращают обстрелов : Obozrevatel 12:16
- 18 апреля гуманитарные коридоры работать не будут - Верещук : Вести.ua 12:15
- Причины очевидны. Верещук сообщила, что 18 апреля гуманитарных коридоров не будет : UA-Футбол 12:14
- Из-за обстрелов россиян "зеленые" коридоры в понедельник не откроются : Українська правда 12:10
- 18.04.2022 11:37 В Украине второй день подряд не откроются гуманитарные коридоры,- Верещук : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Оккупанты взяли под контроль Кременную, - Гайдай : Главное 12:06
- Оккупанты взяли под контроль Кременную: уже расстреляли четырех человек : Главком 12:06
- Сегодня гуманитарные коридоры открываться не будут, - Верещук : Главное 12:06
- Захватчики равняют с землей города на Луганщине из-за неспособности зайти вглубь : NewsMir.info 12:05
- Из Луганщины удалось эвакуировать 67 жителей, - глава ОВА : Еспресо TV 12:04
- 18 апреля гуманитарные коридоры не будут открывать - оккупанты не прекращают обстрелы, - Верещук : Еспресо TV 12:04
- 18.04.22 11:29 18 апреля гуманитарных коридоров не будет, - Верещук : Цензор.Нет 12:02
- Захватчики равняют с землей города на Луганщине из-за неспособности зайти вглубь : MY.UA 12:01
- Захватчики равняют с землей города на Луганщине из-за неспособности зайти вглубь : Укринформ 12:01
- На понедельник не согласован ни один гуманитарный коридор - Верещук : Укринформ 12:01
- Утром было безопасно, а сейчас взрываются российские снаряды, - Гайдай об эвакуации с Луганщины : 24 канал 12:00
- Ни один гуманитарный коридор не будет открыт 18 апреля, - Верещук : 24 канал 12:00
- В понедельник в Украине не будут открываться гуманитарные коридоры - Верещук : Версии.com 11:55
- Верещук: 18 апреля "зеленые" коридоры работать не будут : UATV 11:52
- Глава Луганской ОВА сообщил о начале наступления российских войск, они заняли Кременную : Крым.Реалии RFE/RL 11:51
- 18.04.2022, 11:47 Контроль над Кременной потерян: Российские оккупанты расстреливают людей, которые пытаются выехать из города : В Час Пик 11:50
- В Кременной идут уличные бои : Кочегарка Горловская 11:48
- Гуманитарных коридоров для эвакуации сегодня не будет - Верещук : Українські національні новини 11:46
- Сегодня из-за российских обстрелов в Украине не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации : Страна.ua 11:46
- Эвакуации снова не будет. На 18 апреля гумкоридоров не согласовано, - Верещук : РБК-Україна 11:46
- 11:39 18.04.2022 В понедельник в Украине не будут открываться гуманитарные коридоры - Верещук : Интерфакс-Україна 11:46
- Ирина Верещук: 18 апреля гуманитарных коридоров не будет : MY.UA 11:45
- Гуманитарных коридоров 18 апреля не будет: оккупанты блокируют проезд и обстреливают территории : Inform.zp.ua 11:40
- Оккупанты не позволили открыть гуманитарные коридоры и сегодня - Верещук : ОстроВ 11:40