12:12 18 Апр 2022 Гуманитарные коридоры сегодня не откроются (92)

Рубрика 2022.04.18 12:27

Фото: Радіо Свобода Ksenia Omelchenko В понедельник, 18 апреля, гуманитарные коридоры в Украине не заработают. Об этом сообщает вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. "На сегодняшний день 18 апреля к сожалению, гуманитарных коридоров не будет", - сказала она. По словам министерши, накануне велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над