В Украине российские оккупанты убили уже 202 ребенка (2)

Повінь.com.ua 2022.04.17 18:17

17.04.2022 Больше всего пострадало детей в Донецкой области и Киевской областях. Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361 ранены. Об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров, обнародованные Офисом генпрокурора Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и