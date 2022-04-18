В Украине российские оккупанты убили уже 202 ребенка (2)

Повінь.com.ua 2022.04.17 18:17
17.04.2022
Больше всего пострадало детей в Донецкой области и Киевской областях.
Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной
вооруженной агрессии Российской Федерации, 202 ребенка погибли и более 361
ранены.
Об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров, обнародованные Офисом
генпрокурора
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в
местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и
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