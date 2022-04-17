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Войска РФ сегодня обстреляли центр Харькова: Есть погибшие и раненые

Войска РФ сегодня обстреляли центр Харькова: Есть погибшие и раненые (1)

Новости Донбасса 2022.04.17 19:02
17 апреля 2022, 18:24 Пять мирных жителей погибли, по меньшей мере 13 получили ранения в результате обстрела центра Харькова войсками России сегодня днем. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области. По данным следствия, около 13:25 российские военнослужащие обстреляли Киевский и Шевченковский районы города. Повреждены жилые дома, институты и объекты инфраструктуры. Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам
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2022.04.18 (1)

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