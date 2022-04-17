Российская армия потеряла в Украине около 20 300 человек (1)

Одесский Наблюдатель 2022.04.17 11:02
17.04.2022
Данные уточняются.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал суммарные ориентировочные потери РФ с
начала вторжения на территорию Украины (данные с 24 февраля по 17 апреля):
- приблизительно 20 300 человек личного состава;
- 773 танка;
- 2 002 боевые бронированные машины;
- 376 артиллерийских систем;
- 127 ракетных систем залпового огня;
- 66 систем ПВО;
- 165 самолетов;
- 146 вертолетов;
- 1 471 единица автомобильной техники;
- восемь кораблей/катеров;
ТАНК, ЦИСТЕРНА, КАТЕР, ГЕНШТАБ, ПОТЕРЯ, ВЕРТОЛЕТ, Украина
, Россия