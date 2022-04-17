Российская армия потеряла в Украине около 20 300 человек (1)

Одесский Наблюдатель 2022.04.17 11:02

17.04.2022 Данные уточняются. Генеральный штаб ВСУ обнародовал суммарные ориентировочные потери РФ с начала вторжения на территорию Украины (данные с 24 февраля по 17 апреля): - приблизительно 20 300 человек личного состава; - 773 танка; - 2 002 боевые бронированные машины; - 376 артиллерийских систем; - 127 ракетных систем залпового огня; - 66 систем ПВО; - 165 самолетов; - 146 вертолетов; - 1 471 единица автомобильной техники; - восемь кораблей/катеров;