Путин хочет продолжать войну и не спешит встречаться с Зеленским - премьер Италии (1)

Новое Время 2022.04.17 19:31

17 апреля, 19:12 Путин пока не хочет заканчивать войну против Украины (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS) Поддержи НВ Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным пытался убедить его прекратить войну и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Путин не захотел. Война России против Украины - главные события 17 апреля