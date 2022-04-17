Путин хочет продолжать войну и не спешит встречаться с Зеленским - премьер Италии (1)

Новое Время 2022.04.17 19:31
17 апреля, 19:12
Путин пока не хочет заканчивать войну против Украины (Фото:Thibault
Camus/Pool via REUTERS)
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Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с
российским диктатором Владимиром Путиным пытался убедить его прекратить
войну и поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но Путин не
захотел.
Война России против Украины - главные события 17 апреля
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