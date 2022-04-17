33 минуты назад Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО) (2)

Дело.ua 2022.04.17 17:08
Фото: скриншот видео Telegram/Сергей Гайдай
Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города
Золотое Луганской области.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя
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Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной
администрации Сергей Гайдай.
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