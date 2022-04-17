33 минуты назад Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО) (2)

Дело.ua 2022.04.17 17:08

Фото: скриншот видео Telegram/Сергей Гайдай Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.