Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

33 минуты назад Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО)

33 минуты назад Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО) (2)

Дело.ua 2022.04.17 17:08
Фото: скриншот видео Telegram/Сергей Гайдай Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
ОККУПАНТ, ГАЙДАЙ, СЕВЕРОДОНЕЦК, ОБСТРЕЛ, РАНЕНЫЙ, ЭВАКУАЦИЯ, Гайдай, Верещук, Россия, Луганск, Украина
2022.04.18 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022