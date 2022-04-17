Сколько моряков погибло на крейсере "Москва"? Военный аналитик провел подсчет (1)

MY.UA 2022.04.17 17:01

17 апреля, 13:54 Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва" - в результате затопления, вызванного попаданием украинских "Нептунов", мог потерять до половины экипажа. Об этом сообщил иностранный военный аналитик Г. И. Саттон. Эксперт с помощью спутниковых снимков и видео, опубликованного Минобороны РФ, подсчитал, что на крейсере присутствовало около 240 человек, в то же время приблизительный состав экипажа "Москвы" - 510 человек.