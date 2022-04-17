Сколько моряков погибло на крейсере "Москва"? Военный аналитик провел подсчет (1)

MY.UA 2022.04.17 17:01
17 апреля, 13:54
Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва" - в результате
затопления, вызванного попаданием украинских "Нептунов", мог потерять до
половины экипажа.
Об этом сообщил иностранный военный аналитик Г. И. Саттон.
Эксперт с помощью спутниковых снимков и видео, опубликованного Минобороны
РФ, подсчитал, что на крейсере присутствовало около 240 человек, в то же
время приблизительный состав экипажа "Москвы" - 510 человек.
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