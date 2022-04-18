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Болгария закрыла порты для российских кораблей

Болгария закрыла порты для российских кораблей (2)

ДнепрCity.net 2022.04.17 17:03
17.04.2022 КИЕВ. 17 апреля. УНН. Болгария со вчерашнего дня запретила судам под российским флагом заходить в свои порты. Об этом говорится в заявлении морской администрации Болгарии, передает УНН. Цитата "Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля изменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении. Детали
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2022.04.18 (2)

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