Болгария закрыла порты для российских кораблей (2)

ДнепрCity.net 2022.04.17 17:03

17.04.2022 КИЕВ. 17 апреля. УНН. Болгария со вчерашнего дня запретила судам под российским флагом заходить в свои порты. Об этом говорится в заявлении морской администрации Болгарии, передает УНН. Цитата "Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля изменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении. Детали