Болгария закрыла порты для российских кораблей (2)

ДнепрCity.net 2022.04.17 17:03
17.04.2022
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Болгария со вчерашнего дня запретила судам под
российским флагом заходить в свои порты. Об этом говорится в заявлении
морской администрации Болгарии, передает УНН.
Цитата
"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля
изменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство,
запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении.
Детали
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, BG
, Украина
, Италия
, Румыния
, Эстония
, Бельгия