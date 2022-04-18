Утром Днепропетровская область подверглась ракетным ударам: есть пострадавшие (27)

MY.UA 2022.04.18 09:31

18 апреля, 06:18 Сегодня утром, 18 апреля, воздушная тревога была объявлена практически по всей Украине. Ракетным ударам подверглась Днепропетровская область. Также сообщается о взрывах в Киеве и во Львове. Как сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, сама ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. "Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча...", - подчеркнул губернатор.