Утром Днепропетровская область подверглась ракетным ударам: есть пострадавшие (27)

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- Днепропетровская область: из-за утренних "прилетов" есть повреждения на железной дороге и двое пострадавших : ПрессОрг24 10:45
- Днепропетровская область: утром был вражеский удар, большую часть ракет уничтожила ПВО : ПрессОрг24 10:44
- Враг запустил ракеты по Синельниковскому и Павлоградскому районам : Событие Каменское 10:33
- 18.04.2022 09:18 Pоссийские войска атаковали ракетами Днепропетровская область : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Войска РФ вошли в Кременную Луганской области, начались уличные бои - Гайдай : Страна.ua 10:01
- В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, наше ПВО сбила больше половины вражеских ракет : Информатор 09:53
- 60% ракет сбиты нашей ПВО: детали по утренним "прилетам" в Днепропетровскую область : Информатор 09:53
- Днепропетровская область подверглась мощным ракетным ударам : Вести-UA 09:48
- Российские захватчики обстреляли ракетами Днепропетровщину - подробности от Резниченко : Телеканал "Дом" 09:46
- Днепропетровская область: из-за утренних "прилетов" есть повреждения на железной дороге и двое пострадавших : Українські національні новини 09:46
- Российская армия ударила по Днепропетровской области, есть погибший : Вести.ua 09:45
- 60% ракет были сбиты нашей ПВО - Резниченко о том, как прошли ночь и утро : Gorsovet.com.ua 09:37
- 60% ракет, запущенных оккупантами по Днепропетровской области утром 18 апреля, было сбито ПВО - ОВА : Гордон 09:36
- Утром Днепропетровская область подверглась ракетным ударам: есть пострадавшие : From-UA.com 09:35
- 18.04.22 09:18 Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбили ПВО. В Синельниковском районе 2 пострадавших, в Павлоградском - разрушена железнодорожная инфраструктура : Цензор.Нет 09:32
- Утром Днепропетровская область подверглась ракетным ударам: есть пострадавшие : MY.UA 09:31
- Оккупанты ударили по двум районам Днепропетровщины, есть пострадавшие: подробности : Dnepr.express 09:28
- Жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться на этой неделе : Страна.ua 09:16
- Ракетные удары по Днепропетровской области: есть разрушения, двое пострадавших : РБК-Україна 09:16
- Глава ДнепрОВА сообщил подробности утренней бомбардировки Днепропетровской области : ВідкритийTV 09:14
- Рашисты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине : ОстроВ 09:10
- 18 апреля 2022, 08:47 Утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, 60% ракет были сбиты ПВО, - глава ОВА : LB.ua 09:08
- Оккупанты наносили ракетные удары по Днепропетровщине, - ОВА : Еспресо TV 09:04
- Утром оккупанты ударили по Днепропетровщине: большинство ракет сбила ПВО : 24 канал 09:00
- Днепропетровская область: утром был вражеский удар, большую часть ракет уничтожила ПВО : Українські національні новини 08:46
- В небе над областью были сбиты несколько вражеских ракет : Днепровский городской портал 08:37
- Российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области : Страна.ua 08:31