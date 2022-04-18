Дополнительных выходных дней в апреле-мае не будет (41)

2022.04.18 (41)2022.04.17 (2) →
- В Украине отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники : SkyNewsZP 17:05
- В Украине отменили выходные на второй день Пасхи, а также на 2 и 9 мая : Моя Александрия 17:01
- Из-за войны в Украине отменили дополнительные выходные в апреле и мае : ZаБор 16:55
- Длинных выходных на майские не будет: названа причина : Факти 16:52
- Украинцам отменили дополнительные "пасхальный" и "майские" выходные : DsNews 16:43
- Из-за войны в Украине дополнительных выходных не будет : Корабелов.инфо 16:49
- В Украине отменили выходные на майские праздники и после Пасхи : Измаил вечерний 16:44
- Выходных после Пасхи и на майские праздники в этом году не будет : Ivasi.news 16:43
- Будут ли выходными 25 апреля и 9 мая - отвечает Гоструда : Комета-Кропивницкий 16:24
- В Украине отменили длинные выходные в апреле и мае : Главное 16:36
- В Украине из-за военного положения решили отменить пасхальные выходные : Спілка православних журналістів 16:35
- Украинцы не будут иметь дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны : Спорт.ua 16:34
- Выходные отменяются: в условиях военного положения день после Пасхи будет рабочим : Событие Каменское 16:32
- Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения - Гоструда : Business Information Network 16:31
- 18.04.2022 16:06 Виталий Хиневич Пасха и майские праздники: ждать ли украинцам выходных : Редпост 16:26
- В Украине дополнительных выходных в апреле и мае не будет : Наше Місто Дніпро 16:22
- Долгих выходных на Пасху и майские праздники в этом году не будет из-за военного положения - Гоструда : Новое Время 16:16
- В Украине отменили три выходных в апреле и мае из-за войны : УНИАН 16:15
- В Украине отменили весенние постпраздничные выходные : 5692.com.ua Каменский 16:05
- В Украине отменили выходные на майские праздники и после Пасхи : Fin.org.ua 16:04
- Украинцам сократили количество выходных на майские : Сегодня.ua 16:02
- В Украине не будет выходных на второй день Пасхи, а также 2 и 9 мая : ТСН.ua 16:01
- В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники : Кстати+ 15:51
- В мае в Украине не будет дополнительных выходных : Новости Херсонщины 15:47
- Выходные дни на Пасху 2022 и майские праздники: украинцы не получат дополнительных каникул из-за войны : КП в Украине 15:45
- В Украине отменили выходные на майские праздники и после Пасхи : Укрудпром 15:44
- В Украине из-за войны не будет дополнительных выходных : Преступности.нет 15:40
- В Украине отменили выходной после Пасхи : Dnepr.Info 15:26
- В Украине отменили выходные на майские праздники и после Пасхи : Страна.ua 15:16
- В Украине отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники : Vgorode.ua 15:15
- Дополнительных выходных в апреле и мае 2022 не будет : Вести.ua 15:15
- Из-за военного положения в Украине не будет дополнительных выходных в апреле и мае : 5632.com.ua Павлоград 15:03
- Дополнительных выходных на Пасху и майские в Украине не будет : Утренний город 14:45
- Дополнительных выходных на Пасху и майские в Украине не будет : УСИ Одесса 14:26
- В Украине следующий день после Пасхи будет рабочим : ZN,UA 14:17
- 13:17, Сегодня 25 апреля, 2 мая и 9 мая выходными не будут: украинцы продолжают работать : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 14:07
- 13:17, Сегодня25 апреля, 2 мая и 9 мая выходными не будут: украинцы продолжают работать : 6264.com.ua Краматорск 14:06
- 13:17, Сегодня 25 апреля, 2 мая и 9 мая выходными не будут: украинцы продолжают работать : 06277.com.ua Доброполье 14:02
- В Украине отменили дополнительные выходные 25 апреля, 2 и 9 мая : Парламент.UA 13:57
- Дополнительных праздничных выходных в апреле и мае не будет : SlavInfo.dn.ua 11:04