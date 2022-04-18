Дополнительных выходных дней в апреле-мае не будет (41)

Корреспондент.net 2022.04.18 16:08

Текст: Виктория Подорожная, 18 апреля 2022, 15:56 Фото: pixabay.com 25 апреля, а также 2 и 9 мая будут рабочими днями Закон Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения приостановил действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. В связи с действием военного положения на территории Украины 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочими днями.