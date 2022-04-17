17.04.2022, 03:57 Оккупанты требуют от защитников Мариуполя сдачу в плен (1)

АСН.in.ua 2022.04.17 05:13
Оккупационная армия российских убийц, насильников и мародеров на протяжении
месяца безуспешно пытавшаяся захватить Мариуполь, сравнявшая город с
землей, убившая тысячи мирных жителей города в субботу 16 апреля
опубликовало требование к бойцам ВСУ о сдаче в плен.
Министерство обороны оккупации на россии также опубликовало странный
алгоритм действий:
- с 5:00 устанавливается непрерывная связь между российской и украинской
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