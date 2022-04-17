Призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную - Маркевич (2)

Goodnews.ua 2022.04.17 21:53

Апрель 17 19:15 2022 Известный тренер надеется, что динамовские игроки сами примут решение. Украинский тренер Мирон Маркевич возмущен информацией, что "Динамо" отказывается отправлять своих игроков в сборную в конце апреля, передает Укринформ. Президент "Динамо" объяснил этот шаг тем, что главный тренер команды Мирча Луческу считает, что динамовцы скорее наберут форму, играя благотворительные матчи за клуб, чем на тренировках сборной.