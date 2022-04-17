В рф возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Жукову в Харькове (1)

Укринформ 2022.04.17 21:01

17.04.2022 20:55 В рф возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Жукову в Харькове. Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщило российское агентство ТАСС. Отмечается, что дело открыл следственный комитет по факту сноса памятника. Ранее росСМИ сообщало, что снесли памятник "украинские националисты". Как сообщал Укринформ, утром 17 апреля бюст демонтировали представители