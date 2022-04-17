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В России фактически остановился завод по производству зенитно-ракетных систем - разведка

В России фактически остановился завод по производству зенитно-ракетных систем - разведка (5)

Известия в Украине 2022.04.17 20:44
2022-04-17 20:30 Сотрудников завода отправляют в отпуск или предлагают подписать контракт для участия в войне с Украиной. В России фактически остановился "Ульяновский механический завод" по производству зенитно-ракетных систем из-за нехватки иностранных комплектующих, которые не поступают на производство из-за западных санкций. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в социальной сети Facebook.
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2022.04.18 (5)

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