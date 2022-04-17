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Путин не хочет мира в Украине и встречаться с Зеленским - премьер Италии

Путин не хочет мира в Украине и встречаться с Зеленским - премьер Италии (1)

Online.ua 2022.04.17 23:12
Автор: Виктория Литовченко 17 апреля, 22:32 Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что дипломатические усилия Запада убедить президента России Владимира Путина остановить войну в Украине не приносят результатов. Источник: Firstpost Италия не видит результатов телефонных разговоров с Путиным Я начинаю думать, что люди правы, когда говорят: "С ним бесполезно говорить, это просто пустая трата времени", - сказал Драги.
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2022.04.18 (1)

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