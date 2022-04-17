Путин не хочет мира в Украине и встречаться с Зеленским - премьер Италии (1)

Online.ua 2022.04.17 23:12
Автор: Виктория Литовченко
17 апреля, 22:32
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что дипломатические усилия
Запада убедить президента России Владимира Путина остановить войну в
Украине не приносят результатов.
Источник: Firstpost Италия не видит результатов телефонных разговоров с
Путиным
Я начинаю думать, что люди правы, когда говорят: "С ним бесполезно
говорить, это просто пустая трата времени", - сказал Драги.
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