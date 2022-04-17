Больше не верю миру, потому что они не остановили Россию - Зеленский (1)

Главред 2022.04.17 23:36

17 апреля 2022, 23:31 Президент Украины отметил, что верит в прагматичные вещи, о которых можно договориться. Зеленский не может доверять мировым лидерам / Офис президента Глава государства Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и ВСУ. "Я не верю миру.