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Фокус: Украина

Больше не верю миру, потому что они не остановили Россию - Зеленский (1)

Главред 2022.04.17 23:36
17 апреля 2022, 23:31 Президент Украины отметил, что верит в прагматичные вещи, о которых можно договориться. Зеленский не может доверять мировым лидерам / Офис президента Глава государства Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и ВСУ. "Я не верю миру.
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2022.04.18 (1)

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