$15 млн против $100: украинские военные сбили вертолет Ка-52 (ФОТО) (9)

DsNews 2022.04.17 23:11

Украинские военные в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК "Игла" советского производства воскресенье, 17 апреля 2022, 22:49 Об этом сообщил офицер 93 бригады Холодный Яр по имени Ярослав, передает "ДС" со ссылкой на Оперативное командование "Восток". "Жаль было "Стингер" на них тратить, поэтому российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой", - сказал офицер и показал фотографии с дрона.