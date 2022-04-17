$15 млн против $100: украинские военные сбили вертолет Ка-52 (ФОТО) (9)

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- 18-Apr-2022 03:20 Южная правда Российский вертолет Ка-52 сбили обычной "Иглой" : Южная правда 08:26
- Воин бригады из Днепропетровщины сбил российский вертолет Ка-52 из ПЗРК "Игла" : Dnepr.express 07:28
- ВСУ показали сбитый "Ка-52" (фото) : Політична Думка 04:15
- Вертолет оккупантов за 15 млн долларов сбила украинская "Игла" на Харьковщине (ФОТО) : ОстроВ 02:10
- В Харьковской области украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 : ПрессОрг24 01:44
- "Приземлили" вертолет за $15 млн ракетой за $100: ВСУ показали сбитый "Ка-52" (фото) : InternetUA 00:42