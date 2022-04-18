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Украина отрицает обвинения Сербии в фальшивом минировании самолетов из Белграда в Москву

Украина отрицает обвинения Сербии в фальшивом минировании самолетов из Белграда в Москву (35)

Страна.ua 2022.04.18 14:16
14:14, сегодня Президент Сербии обвинил Украину в срыве их авиасообщения с Москвой. Фото: facebook/vucicaleksandar Украинский МИД отрицает обвинения президента Сербии в фальшивом минировании самолетов по маршруту Белград - Москва. Об этом заявил заявил спикер МИД Олег Николенко в Facebook. Накануне Александр Вучич заявил, что спецслужбы Украины и одной из стран ЕС постоянно пытаются сорвать полеты компании Air Serbia.
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