Украина отрицает обвинения Сербии в фальшивом минировании самолетов из Белграда в Москву (35)

- В МИД ответили на обвинения президента Сербии по поводу минирования самолетов : Gazeta.ua 15:45
- Президент Сербии обвинил Украину в попытках сорвать авиарейсы в рф, в МИД ответили: "Разочарованы, что..." : Politeka 15:40
- 18 апреля 2022, 14:41 В МИДе отвергли обвинения президента Сербии в "минировании" Украиной сербских самолетов : LB.ua 15:38
- Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил : Главред 15:36
- МИД обвинил сербского президента во лжи : Украинский Авиационный Портал 15:31
- Президент Сербии обвинил Украину в срыве авиарейсов из Белграда в москву : UA-Футбол 15:14
- Украина отвергает обвинения президента Сербии в сообщениях о "минировании" самолетов : Українські національні новини 14:46
- МИД Украины: "Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии" : ОстроВ 14:40
- 13:55 18.04.2022 Вучич считает Украину причастной к "минированию" сербских самолетов : Петр и Мазепа 14:40
- Сербия обвинила Украину в "минировании" ее самолетов, МИД ответил : ZN,UA 14:17
- Украина отрицает обвинения Сербии в фальшивом минировании самолетов из Белграда в Москву : Страна.ua 14:16
- МИД Украины обвинил президента Сербии во лжи : Online.ua 14:12
- МИД обвинил сербского президента во лжи : Українська правда 14:10
- В МИД опровергли заявление президента Сербии о том, что Украина якобы причастна к сообщениям о минировании самолетов, летающих в РФ : Гордон 14:06
- 18.04.22 13:13 Вучич обвинил Украину в массовом "минировании" летающих в Россию сербских самолетов. МИД Украины обвинения категорически отвергает : Цензор.Нет 14:02
- МИД Украины отверг обвинения сербского президента о якобы "минировании самолетов" : 24 канал 14:00
- Вучич обвинил Украину в "минировании" сербских самолетов: реакция МИД : Kramatorsk.info 13:51
- В МИД ответили на обвинения президента Сербии о "минировании" самолетов в рф : Укринформ 13:46
- Президент Сербии обвиняет Украину в якобы причастности к массовому минированию сербских самолетов : Job-Sbu.org 13:45
- Президент Сербии обвинил Украину в "минировании сербских самолетов". Первая реакция : Job-Sbu.org 13:44
- Сербия выступила с громкими обвинениями Украины: в МИД ответили : Телеграф.com.ua 13:43
- МИД обвинил сербского президента во лжи : УП Європейська правда 13:34
- 18.04.22 13:13 Сербия обвинила Украину в "минировании" сербских самолетов - реакция МИД : Цензор.Нет 13:32
- Украина ответила на обвинения Сербии о якобы минировании самолетов, следующих в РФ : УНИАН 13:19
- В МИД Украины опровергли заявления президента Сербии о "минировании" летящих в Москву самолетов : КП в Украине 13:15
- 12:56 18.04.2022 В МИД опровергли заявления Вучича о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ : Интерфакс-Україна 13:15
- Президент Сербии заявил о якобы "минировании сербских самолетов", летящих в Москву, и обвинил в этом Украину. В МИДе ответили : Iнше ТВ 13:06
- Заявления президента Сербии о "причастности" Украины к сообщениям о "минировании" самолетов не соответствуют действительности - МИД : Новое Время 13:01
- Вучич обвинил Украину в "минировании" сербских самолетов: реакция МИД : РБК-Україна 12:46
- В МИД отреагировали на заявления президента Сербии о "минировании самолетов", которые летят в Москву : ТСН.ua 12:46
- Президент Сербии заявил, что страна "принципиально" не отменяет авиарейсы в Россию : DsNews 11:16
- Президент Сербии заявил, что спецслужбы Украины и ЕС якобы хотят сорвать авиарейсы из его страны в РФ : Obozrevatel 11:01
- Пророссийский Вучич заявил, что спецслужбы Украины и ЕС хотят сорвать авиарейсы из Сербии в РФ : 24 канал 09:30
- Сообщают о фальшивых минированиях: президент Сербии обвинил Украину и одну из стран ЕС в срыве авиарейсов из Белграда в Москву : Еспресо TV 06:05