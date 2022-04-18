На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь - Зеленский (21)

- Владимир Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины : Fin.org.ua 08:04
- Зеленский потребовал новых санкций за "рублевую зону" на юге Украины : Позиция 07:50
- Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНВ" - Зеленский : ПрессОрг24 07:44
- Владимир Зеленский требует новых санкций за "рублевую оккупацию" юга Украины : Укрудпром 07:44
- Владимир Зеленский: Россия пытается ввести "рублевую оккупацию" в Херсонской и Запорожской областях : MY.UA 06:46
- Владимир Зеленский: Россия пытается ввести "рублевую оккупацию" в Херсонской и Запорожской областях : КП в Украине 06:45
- Запад должен ввести новые санкции против России за рублевую оккупацию на юге Украины - Зеленский : Новое Время 04:01
- Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНВ" - Зеленский : Українські національні новини 02:46
- Ответом на "рублевую оккупацию" юга Украины должны быть новые санкции, - Зеленский : FinOboz 02:33
- "Строят застенки и доводят людей до голода": Зеленский рассказал о преступлениях оккупантов на юге Украины : ТСН.ua 01:16
- Мир должен ответить санкциями на попытку "рублевой оккупации" юга Украины - Зеленский : NewsMir.info 01:05
- Ответом на "рублевую оккупацию" юга Украины должны быть новые санкции, - Зеленский : ДнепрCity.net 01:03
- Мир должен ответить санкциями на попытку "рублевой оккупации" юга Украины - Зеленский : Укринформ 01:01
- Зеленский призывает к новым санкциям против рф за "рублевую оккупацию" в Херсонской и Запорожской областях : ОстроВ 00:40
- На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь - Зеленский : Гордон 00:36
- Апрель, 18 в 0:27 Зеленский требует новых санкций против РФ за "рублевую зону" на юге Украины : ICTV Факти 00:36
- Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "Л/ДНР", это требует новых санкций, - Зеленский : Еспресо TV 00:34
- 18 апреля, 00:08 "Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен стать полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы", - Владимир Зеленский : Думская.net 00:33
- Ответом на "рублевую оккупацию" юга Украины должны быть новые санкции, - Зеленский : РБК-Україна 00:16
- Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "ЛДНР", - Президент Зеленский : Преступности.нет 00:10
- В Херсонской и Запорожской областях строят пыточные - Зеленский : ZаБор 23:55