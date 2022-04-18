На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь - Зеленский (21)

Гордон 2022.04.18 00:36

Сегодня 00.12 Демократический мир должен отреагировать на действия российских оккупантов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам 17 апреля, видео опубликовано в Facebook Офиса президента. "Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства - в Херсонской и Запорожской областях.