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Фокус: Украина

На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь - Зеленский (21)

Гордон 2022.04.18 00:36
Сегодня 00.12 Демократический мир должен отреагировать на действия российских оккупантов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам 17 апреля, видео опубликовано в Facebook Офиса президента. "Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства - в Херсонской и Запорожской областях.
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